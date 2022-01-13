Мирзиёев собрал Совбез и поручил усилить систему ПВО Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание усилить систему противовоздушной обороны. Anadolu со ссылкой на пресс-службу главы узбекского государства сообщает, что соответствующая задача обсуждалась на расширенном заседании Совета безопасности под председательством Мирзиёева.
Президент Узбекистана акцентировал внимание на вопросах подготовки кадров и внедрения передовых методик. Было дано указание вывести деятельность Генерального штаба Вооруженных сил на качественно новый уровень, усилить систему противовоздушной обороны.
«Обеспечение безопасности, мира и спокойствия нашего народа остается главным приоритетом сегодня, останется таковым и в дальнейшем. Потому что только мир и спокойствие являются главной гарантией всестороннего развития нашей страны. Новый, 2022 год должен стать решающим во всех сферах, в том числе и в Вооруженных силах», - сказал узбекский президент.