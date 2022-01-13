«Сотрудник прокуратуры» Абасов выманил у доверчивых граждан 50 тысяч

Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование по делу Турала Абасова, который представлялся должностным лицом Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и путем мошенничества завладел денежными средствами, принадлежащими гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что Турал Абасов, представляясь отдельным гражданам в качестве сотрудника указанного специализированного органа прокуратуры, якобы используя свои тесные связи с вышестоящими должностными лицами судебной системы, центральных органов исполнительной власти и других подобных государственных органов, под предлогом освобождения их родственников, лишенных свободы по приговору суда, изменения избранной меры пресечения в отношении обвиняемого по уголовному делу, также под видом оказания помощи в назначении пособий по болезни и малообеспеченности завладел принадлежащими указанным лицам денежными средствами на общую сумму 50 800 манатов, подобными незаконными действиями подстрекал граждан к даче взяток.

Туралу Абасову предъявлено окончательное обвинение по статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 178.2.2 (повторное мошенничество), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 310 (присвоение полномочий должностного лица), 32.4,312.2 (повторное подстрекательство к даче взятки) и др. Дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.