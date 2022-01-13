Офицера спецслужб Асада приговорили в Германии к пожизненному. В ООН приговор назвали историческим

В 2011 году, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, Анвар Раслан был полковником сирийской разведки. Он принимал участие в подавлении протестов и руководил массовыми убийствами и пытками сирийцев, попавших в тюрьму Аль-Хатиб в Дамаске, известной в народе под названием «Ад на Земле».

За два года по приказу Раслана были изнасилованы, замучены и убиты по меньшей мере четыре тысячи человек, выступавших против сирийских властей.

Суд признал Раслана виновным в преступлениях против человечности и дал ему пожизненный срок без права на прошение о помиловании. Вместе с Расланом обвинение в рамках данного дела было предъявлено и его бывшему подчиненному, 43-летнему Ияду А., приговор которому будет оглашен позже.

Все проходящие по делу сирийцы оказались перед немецким правосудием, приехав в Германию в качестве беженцев и подав запросы на политическое убежище. В 2018-2019 годах они были арестованы. Немецкое законодательство позволяет рассматривать в Германии дела о военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, даже если они были совершены за пределами страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала решение суда историческим. «Этот приговор должен заставить власть имущих понять, где бы ты ни находился, какой бы пост ни занимал, если ты применяешь пытки и нарушаешь права человека, то рано или поздно тебя привлекут к ответственности», – заявила она, сообщает сайт организации.