Азербайджан. Коронавирус. Последняя статистика

В Азербайджане за последние сутки выявлены 653 случая заражения коронавирусом, 488 человек вылечились, 7 - скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

По настоящее время в Азербайджане выявлены 624 208 случаев заражения, 607 885 человек вылечились, 8 497 – скончались, число активных больных составляет 7 826.

Накануне в Азербайджане было выявлено 674 случая заражения коронавирусом, 509 человек вылечились, 10 - скончались.