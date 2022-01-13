Отец избитого ребенка в Исмаиллы: «...Слишком большую шумиху раздули»

Видео взбудоражило общественность Азербайджана, в адрес работницы детсада посыпались гневные обвинения. Между тем отец ребенка, заместитель директора Исмаиллинского Центра профессионального обучения Рашид Мирзалиев, ничего особо предосудительного в нашумевшем инциденте не усмотрел. Как заявил он haqqin.az, о случившемся узнал только из интернета, и вообще не стоит преувеличивать проступок воспитательницы, надо во всем разобраться.

Как уже сообщалось, в социальных сетях появились видеокадры, где воспитательница детского сада в Исмаиллинском районе раздает затрещины своему маленькому подопечному.

«Разумеется, мы возмутились увиденным. Какой родитель спокойно отнесется к тому, что его ребенка избивают. Но дело в том, что эта воспитательница, Зульфия Бахышева, наша близкая родственница, можно сказать, член нашей семьи. Она уже извинилась перед нами, уверяя, что все получилось случайно, из-за того, что малыш почему-то делал не так, как она просила… У меня трое детей, и все они ходили в этот детский сад. И я никогда не слышал ни от них, ни от других детей жалоб, что с ними там плохо обращаются…», - говорит Мирзалиев.

Что же касается студента колледжа, который заснял происшествие в детском саду, то, как заверил Р. Мирзалиев, в подчинении которого, между прочим, все профучилища района, никто его от учебы не отстранял.

А вот позволившую себе рукоприкладство по отношению к малолетним воспитанникам Зульфию Бахышеву уже уволили, более того, идет расследование инцидента.

Сам Мирзалиев заявил, что не имеет таких полномочий – исключить студента. Что касается Бахышевой, то как родственницу ему, пожалуй, ее жалко, однако избиением своего дитя он все же очень недоволен.

«Подобное отношение к детям, конечно, мягко говоря, нежелательно. Однако не стоит верить всем слухам вокруг этой истории. По-моему, слишком большую шумиху раздули», - призывает отец пострадавшего ребенка.

Отметим, что случившееся в детском учреждении Исмаиллы расследуется в Министерстве образования, заинтересовались инцидентом и правоохранительные органы. Образовательное ведомство первым делом уволило З.Бахышеву на основании пункта «Ç» статьи 70 Трудового кодекса страны.