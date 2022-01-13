Свой первый матч на сборах в Анталье провел и « Карабах ». Подопечные Гурбана Гурбанова играли с румынским клубом «Газ Метан», занимающим 13-е место в своем чемпионате.

Игра завершилась вничью 0:0. 21 января «Карабах» проведет сразу два матча – с сербской «Бачка Тополой» и польским «Шленском». Две встречи ожидают агдамский клуб и 25 января. Соперники – словацкий «Татран» и польская «Висла» из города Краков.

Как известно, «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола прошел групповую стадию в еврокубках и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций с французским «Марселем». Игры состоятся 17 и 24 февраля. Первая встреча пройдет во Франции.

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Футбольный клуб «Нефтчи» провел первый контрольный матч на сборах в Анталье.

Соперником была венгерская команда «Кишварда», занимающая 2-е место в своем национальном чемпионате. Встреча завершилась вничью 2:2. Уже к 14-й минуте венгры вели со счетом 2:0. Однако на 42-й минуте Эмин Махмудов, а на 71-й Рамин Насирли забили по голу, и матч завершился вничью.

«Нефтчи» находится в Анталье с 11 января. 19 января команда сыграет с польской «Вислой» из города Плоцк. Также запланирован матч на 24 января, но соперник пока неизвестен.