Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Байденом и Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, передает УНИАН.
Соответствующее предложение президент Украины сделал Байдену. Американская сторона «восприняла его с интересом», сообщили в администрации Зеленского.
Реакция России на это предложение пока неизвестна.
С конца 2021 года Россия концентрирует войска на границе с Украиной. На Западе опасаются, что это может означать подготовку вторжения; в Москве эти утверждения категорически отрицают.