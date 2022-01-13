МИД России проинформировал посла Азербайджана об итогах переговоров с США
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает Интерфакс.
"Представители дипмиссий были подробно проинформированы по итогам состоявшихся 9-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США, HATO по вопросам обеспечения международно-правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а также обсуждения этой тематики на заседании Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.