CNN: Россия готовит «операцию» на Украине

Ссылаясь на неназванного американского чиновника, издание пишет, что военные РФ якобы прошли обучение по ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ.

Россия подготовила оперативную группу для проведения «операции на востоке Украины под чужим флагом». Об этом сообщает CNN.

По данным американского СМИ, «российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля». Якобы такая же схема была в 2014 году с Крымом», добавляет издание.

Оно также указывает, что «Кремль также начал активно распространять информацию среди граждан о возможном вмешательстве, говоря в том числе об ухудшении положения с правами человека в Украине и усилении воинственности украинского руководства».

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в течение суток Белый дом поделится с прессой деталями этого российского плана.

«Наше разведывательное сообщество получило информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они снова готовят этот сценарий», - добавил Салливан.