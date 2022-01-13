Северокорейские хакеры похитили криптовалюты на $400 млн

Северная Корея в 2021 году совершила по меньшей мере семь атак на криптовалютные платформы. В результате были изъяты цифровые активы на сумму почти 400 миллионов долларов США. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет экспертов по блокчейну Chainalysis.

"С 2020 по 2021 год количество хакерских операций, связанных с Северной Кореей, выросло с четырех до семи, а количество средств, полученных от этих взломов, возросло на 40%", – говорится в отчете.

Как отмечают эксперты, как только Северная Корея "получила контроль над средствами, она начала тщательный процесс отмывания, чтобы скрыть и вывести деньги".

По данным Chainalysis, в основном деятельность хакеров, связанных с КНДР, была направлена на инвестиционные компании и централизованные биржи. Хакеры применяли атаки фишинга, вредоносные программы, а также современную социальную инженерию для выкачивания средств из организаций.