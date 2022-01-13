Реакция Кремля на сообщения о подготовке Россией провокаций в Украине

Очередные публикации о якобы готовящейся российской провокации на востоке Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ничем не подтвержденными и носящими голословный характер.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», - заявил Песков ТАСС, комментируя соответствующие публикации ряда западных СМИ, в том числе телеканала CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Ранее в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты, предположительно, располагают информацией о том, что РФ якобы готовит провокацию «под чужим флагом» на востоке Украины. По мнению источника CNN, это может послужить для «оправдания вторжения» на Украину российских сил. С аналогичными публикациями выступили также газета The Washington Post, агентства Reuters, Agence France-Presse и Bloomberg.