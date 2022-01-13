Франция считает бессмысленным продолжение переговоров по Ирану

Продолжение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не имеет смысла, если нет перспективы прогресса в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Не о чем больше вести переговоры, если ничего не происходит. Ни чтобы предотвратить доступ Ирана к ядерному оружию, ни чтобы Иран смог получить пользу от снятия санкций. Если не будет ускорения, не будет и снятия санкций", - сказал Ле Дриан, сообщает ТАСС.

Глава французской дипломатии считает, что проблему представляет достаточно быстрый прогресс иранских ученых в разработках в ядерной сфере, а также медлительность иранских властей в принятии предложений, выдвигаемых на переговорах.

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение.