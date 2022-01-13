В США предложили еще один проект о санкциях против руководства России

Сенатор от Республиканской партии Марк Рубио представил новый законопроект о персональных санкциях против президента России Владимира Путина и об экономических мерах на случай, если российские войска вторгнутся в Украину.

В заявлении Рубио говорится, что законопроект предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения". Согласно законопроекту, помимо санкций против президента России он также предполагает меры против премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу, передает Интерфакс.

Рубио призвал сенаторов сотрудничать с ним и принять законопроект, "пока не стало слишком поздно".

Ранее на этой неделе демократы также представили законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, он тоже предполагает санкции против первых лиц государства, включая Владимира Путина.