Алиев помогает отвести войну от Украины haqqin.az из Киева
В политике, а в большой политике особенно, важен не только первый план события, сколько бы значительным оно ни было, но и общий план, контекст. Порой за счет контекста событие приобретает дополнительное звучание, играя особыми красками. Так случилось с визитом Ильхама Алиева в Украину.
О предметном содержании разговора президентов Украины и Азербайджана и новых договоренностях сообщают все источники, и речь идет о весьма насыщенной повестке. А вот контекст, в котором состоялся визит, почему-то скромно обходится стороной. И зря. Ведь именно он говорит о состоянии отношений двух президентов и стран больше, чем заявленная официальная повестка.
С весны прошлого года и все интенсивней с осени идут разговоры о возможной большой войне, которую Россия, не удовлетворившись войной малой, может развязать против Украины, наказывая ее за прозападный курс, а Западу преподнося урок за вторжение в зону российских интересов. Сейчас Вашингтон и НАТО активно уговаривают Владимира Владимировича не спешить, обещая в ответ крупные неприятности, а Украина уже привычно укрепляет свои оборонительные порядки и готовится встретить, если придется, новую атаку с востока.
Прилет в этих обстоятельствах президента Алиева в Киев является открытой демонстрацией поддержки Украины и ее руководства, что дорогого стоит. Кстати, такая солидарная позиция Азербайджана сама по себе работает как важный аргумент против вторжения и уже потому несет миротворческий потенциал. Друг моего друга не может быть моим врагом, а у Москвы и Баку отношения хотя и не простые, но точно не враждебные. Конечно, вся эта лирика может быть отброшена, если Кремль все-таки посчитает нужным воевать, но принять такое решение будет сложнее, видя наглядный пример доброго сотрудничества Азербайджана и Украины.
С 2014 года, когда Украина утратила часть территорий, отношения между двумя странами стали более душевными, если можно применить это слово. Боль Азербайджана, долгие годы жившего с утратой Нагорного Карабаха, стала украинцам понятней на уровне собственных ощущений. А опыт освобождения, отвоевания утраченного, казалось, навсегда, в ходе 44-дневной войны Карабаха дал надежду Украине, что и ее территориальные потери совсем не навсегда. Да, она постарается вернуть свое дипломатическим путем, но никогда нельзя сбрасывать со счетов вариант, что обстоятельства могут обернуться особым образом, когда необходимые задачи будут решены украинской армией.
Некоторые наблюдатели, кстати, не исключают, что в основе нынешнего роста российской агрессивности в отношении Украины лежат уроки карабахской войны, взбесившей Москву, которая не смогла поддержать Армению и противостоять действиям азербайджанской армии, бесконечно укрепившей свои боевые качества и заручившейся поддержкой Турции. Появление в небе над Донбассом «Байрактаров» запустило истерику по поводу возможного силового решения Украиной проблемы своих оккупированных территорий, а отсюда встречные угрозы вторжения и требования к Западу, чтобы тот не вздумал брать украинцев в НАТО.
Таким образом, появление Ильхама Алиева в Киеве именно в этот момент было ничуть не случайным, а его визит не был дежурным, «очередным» визитом. Наши страны и народы связывает больше, чем порой говорится вслух. Главное, что эта связь проявляется в самое нужное, самое непростое время.