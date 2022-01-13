Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 22:46

В политике, а в большой политике особенно, важен не только первый план события, сколько бы значительным оно ни было, но и общий план, контекст. Порой за счет контекста событие приобретает дополнительное звучание, играя особыми красками. Так случилось с визитом Ильхама Алиева в Украину. О предметном содержании разговора президентов Украины и Азербайджана и новых договоренностях сообщают все источники, и речь идет о весьма насыщенной повестке. А вот контекст, в котором состоялся визит, почему-то скромно обходится стороной. И зря. Ведь именно он говорит о состоянии отношений двух президентов и стран больше, чем заявленная официальная повестка.

С весны прошлого года и все интенсивней с осени идут разговоры о возможной большой войне, которую Россия, не удовлетворившись войной малой, может развязать против Украины, наказывая ее за прозападный курс, а Западу преподнося урок за вторжение в зону российских интересов. Сейчас Вашингтон и НАТО активно уговаривают Владимира Владимировича не спешить, обещая в ответ крупные неприятности, а Украина уже привычно укрепляет свои оборонительные порядки и готовится встретить, если придется, новую атаку с востока. Прилет в этих обстоятельствах президента Алиева в Киев является открытой демонстрацией поддержки Украины и ее руководства, что дорогого стоит. Кстати, такая солидарная позиция Азербайджана сама по себе работает как важный аргумент против вторжения и уже потому несет миротворческий потенциал. Друг моего друга не может быть моим врагом, а у Москвы и Баку отношения хотя и не простые, но точно не враждебные. Конечно, вся эта лирика может быть отброшена, если Кремль все-таки посчитает нужным воевать, но принять такое решение будет сложнее, видя наглядный пример доброго сотрудничества Азербайджана и Украины.