Российский политолог: «Назарбаев себя проявит. Если, конечно, он жив»

Российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook сообщил, что лидер нации находится на территории Казахстана, он жив и вменяем, но его держат под неофициальным домашним арестом. Кто удерживает Назарбаева, он не уточняет, но отмечает, что тот воспринимает последние события в стране как предательство. От бывшего казахстанского лидера якобы требуют публичного отказа от власти, но тот сопротивляется и не собирается заявлять о поддержке президента Касыма-Жомарта Токаева.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появляется на публике после начала массовых протестов в стране, что стало поводом для распространения бесчисленного количества слухов о его местонахождении. Писали, что он находится в Китае, сбежал в Киргизию или Эмираты, его похитили, либо он болеет коронавирусом.

В разговоре с «МК» казахстанский журналист Аскар Кубайжанов говорит, что в самом Казахстане версию о неофициальном домашнем аресте Назарбаева не слышали, отмечая, что домыслов становится уже слишком много. «...Последняя официальная информация была, что он находится в столице и ведет переговоры с главами государств. По факту же ходят слухи, что он уже в Швейцарии или в Китае, или находится в коматозном состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Достоверной информации здесь нет».

Не проливают свет на местонахождения Назарбаева и члены его семьи, которые также перестали появляться на публике.

О том, где Назарбаев и почему не появляется на публике, «Московский комсомолец» поговорил с руководителем отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным: «Когда начались протесты, я даже подумал, что Нурсултан Назарбаев умер. Это казалось логичным и объясняло происходящее. Потом появились высказывания его пресс-секретаря о том, что Назарбаев сам передал пост главы Совета безопасности Токаеву и прочее. Сейчас думаю, что он, скорее, жив, поскольку в противном случае его родственники уже давно бы покинули страну».

На вопрос, могут ли его удерживать под домашним арестом, Грозин заявил, что «это невозможно, и этого не будет. Назарбаев – это фигура, которую многие хотели бы задвинуть в дальний шкаф и не вспоминать о нем, но, с другой стороны, он отец-основатель нынешнего Казахстана, и от этого никуда не деться».

Говоря о том, где Назарбаев может находиться и почему скрывается, российский эксперт приводит версию оппозиции, что он серьезно болен и самоустранился от всех этих вещей: «Но Назарбаев - это человек, который ничего не пускает на самотек, он всегда держит руку на пульсе и все контролирует. Поэтому в версию с болезнью верится слабо. Думаю, если он уедет из Казахстана в ОАЭ, Китай, Россию и так далее, то потеряет возможность влиять на принятие конкретных решений, чтобы обеспечить благосостояние своей семьи... Скорее всего, он отсиживается в своем родном селе Шамалган, и после того как страсти утихнут, себя проявит. Если, конечно, он жив».