Белый дом: Россия может напасть на Украину до середины февраля

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по данным США, Россия может начать вторжение на Украину в период от нынешних дат до середины февраля. Об этом, как передает «Коммерсантъ», она сообщила журналистам на брифинге.

Псаки выразила обеспокоенность тем, что «российское правительство готовит вторжение»: «Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля».

Ранее CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщило, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения «операции на Востоке Украины под чужим флагом». Назывались те же даты – между серединой января и серединой февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что такие данные ничем не подтверждены и носят голословный характер.