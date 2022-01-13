Разбушевавшиеся обезьяны терроризируют тайский город

Лопбури известен в стране своей огромной популяцией макак, которая привлекает туристов со всего мира. Обычно обезьян обильно кормили туристы, но в пандемию местные жители тоже стали бросать им еду. С начала коронавирусного карантина 6 тысяч макак Лопбури стали агрессивнее: теперь они проникают в жилища и крадут всё, что плохо лежит. Заброшенный кинотеатр в городе даже стал их "базой": местные жители говорят, что любой, кто пытался войти, подвергался нападению. Кроме того, ожесточенные столкновения между соперничающими стаями обезьян порой блокируют дороги.

Городские службы заманивают приматов фруктами в клетки и увозят на стерилизацию, но они просто не поспевают за ростом числа обезьян.