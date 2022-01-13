К сведению Минэкономики: производители взвинтили цены на хлеб на 50%! наш мониторинг
Как известно, в Азербайджане поставщики муки и хлеба с первых дней нового года повысили цены на муку и хлеб, ссылаясь на рост цен на продовольственную пшеницу на мировом рынке и применение Россией высоких пошлин на экспорт пшеницы.
Вслед за этим Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики сообщила, что отпускная цена на муку и хлеб взята под контроль, а максимальная цена согласовывается с производителями муки и хлеба с учетом импортных цен и затрат на переработку. Госслужба также предупредила, что продолжит принимать строгие меры для обеспечения соблюдения ценовых лимитов.
Однако наблюдения корреспондентов haqqin.az в маркетах в районах Баку показали, что почти все разновидности хлебных изделий, кроме традиционного «заводского» хлеба, подорожали до 50 процентов.
К примеру, только за последние несколько дней цена 400-граммового нарезного хлеба «Зиряли» хлебозавода «Чорекчи» выросла до 50 процентов. В маркетах за последние 15 дней тендир-чорек, который продавался по 60 гяпик, теперь предлагают за 1 манат, а «лезгинский хлеб», который также стоил 60 гяпик, продают за 90 гяпик.
Также диетический хлеб, хлеб с отрубями, цельнозерновой хлеб, цельнозерновой ржаной хлеб подорожали на 20-40 гяпик в зависимости от веса и упаковки. И это при том, что как минимум половина населения отдает предпочтение именно этим разновидностям хлебных изделий. Продавцы также отмечают, что в последние годы спрос на диетический хлеб и хлеб из ржаной муки заметно вырос.
Покупатели же отмечают, что, к примеру, буханка бездрожжевого хлеба, которую они покупали за 1 манат 60 гяпик, стала заметно «легче» по весу. «Было сделано заявление лишь по цене круглого «заводского» хлеба. Однако подорожали все виды хлеба, в том числе и другие мучные изделия», - рассказал один из покупателей.
Следует отметить, что Азербайджан является одной из стран в мире с самым высоким потреблением хлеба на душу населения. Согласно последней статистике, каждый гражданин Азербайджана потребляет около 130 килограммов хлеба в год.
Известно, что цена на хлеб в Азербайджане не определяется Тарифным советом, а формируется на основе цен на пшеницу и муку на мировом рынке, а также спроса и предложения. Однако повышение цены килограмма муки на 20 гяпик или увеличение издержек не должно стать причиной внезапного повышения цены хлеба до 50 процентов.
Компания «Чорекчи», которая повысила цены на хлеб «Зиряли» и другие виды хлебных изделий, в своем комментарии для haqqin.az отказались уточнить, во сколько обходится буханка хлеба и за какую цену ее продают в магазинах. Ответивший на звонок сотрудник компании заявил, что им дали указание не сообщать об этом СМИ. В компании лишь ограничились заявлением о том, что предложения и жалобы следует отправить на электронную почту.
«К сожалению, мы не можем связать вас ни с кем. Нам дали такое указание», - сказал сотрудник компании.
В компании «Номер 1», выпускающей одноименный хлеб, заявили, что могут ответить лишь на письменные вопросы.
В Госслужбе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики заявили, что сделают заявление после проведения соответствующего расследования.