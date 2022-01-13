Ульвия Худиева, собкор 00:43

Как известно, в Азербайджане поставщики муки и хлеба с первых дней нового года повысили цены на муку и хлеб, ссылаясь на рост цен на продовольственную пшеницу на мировом рынке и применение Россией высоких пошлин на экспорт пшеницы. Вслед за этим Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики сообщила, что отпускная цена на муку и хлеб взята под контроль, а максимальная цена согласовывается с производителями муки и хлеба с учетом импортных цен и затрат на переработку. Госслужба также предупредила, что продолжит принимать строгие меры для обеспечения соблюдения ценовых лимитов.

Однако наблюдения корреспондентов haqqin.az в маркетах в районах Баку показали, что почти все разновидности хлебных изделий, кроме традиционного «заводского» хлеба, подорожали до 50 процентов. К примеру, только за последние несколько дней цена 400-граммового нарезного хлеба «Зиряли» хлебозавода «Чорекчи» выросла до 50 процентов. В маркетах за последние 15 дней тендир-чорек, который продавался по 60 гяпик, теперь предлагают за 1 манат, а «лезгинский хлеб», который также стоил 60 гяпик, продают за 90 гяпик. Также диетический хлеб, хлеб с отрубями, цельнозерновой хлеб, цельнозерновой ржаной хлеб подорожали на 20-40 гяпик в зависимости от веса и упаковки. И это при том, что как минимум половина населения отдает предпочтение именно этим разновидностям хлебных изделий. Продавцы также отмечают, что в последние годы спрос на диетический хлеб и хлеб из ржаной муки заметно вырос. Покупатели же отмечают, что, к примеру, буханка бездрожжевого хлеба, которую они покупали за 1 манат 60 гяпик, стала заметно «легче» по весу. «Было сделано заявление лишь по цене круглого «заводского» хлеба. Однако подорожали все виды хлеба, в том числе и другие мучные изделия», - рассказал один из покупателей.