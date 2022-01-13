Турецко-армянские переговоры в Москве: первый блин не комом?

В то же время собеседники издания в Москве, Анкаре и Ереване предупреждают: начавшемуся диалогу может помешать много факторов. «Среди них не только тема «геноцида армян» в Османской империи, но и незавершенность карабах ского конфликта, а также столкновения армянских и азербайджанских войск на границе».

«Коммерсант» в своей статье, посвященной этому событию, пишет, что, по всей видимости, это не последняя встреча: «Судя по сообщениям МИД двух стран, разговор прошел конструктивно».

Как сообщалось ранее, в пятницу в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации двусторонних отношений. Турецкую сторону представлял бывший посол страны в Японии и США Сердар Кылыч, армянскую – заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.

Еще до начала встречи, глава МИД РФ Сергей Лавров выражал оптимизм: роль Москвы «сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог» между двумя странами, не имеющими дипломатических и коммерческих отношений. Рубинян и Кылыч действительно имели возможность поговорить наедине, хотя до этого отдельную встречу с каждым из них провел заместитель Сергея Лаврова, Андрей Руденко.

«Можно сказать, что армяно-азербайджанские отношения так или иначе будут оказывать влияние на процесс, - сказал в беседе с изданием директор российского Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев. - Анкара в любом случае будет вести диалог с Ереваном с оглядкой на позицию Баку».

«Подавляющее большинство турецких СМИ сообщает, что именно поддержка Турцией братского Азербайджана и победа в войне подтолкнули Армению на переговоры, - сказал Гаджиев. - В то же время отмечается, что попытки запуска переговорного процесса по нормализации двусторонних отношений предпринимались и ранее, но оказались безрезультатными. И причина безрезультатности видится в прежней позиции Азербайджана, а также в чрезмерной вовлеченности в процесс западных государств – прежде всего США, Франции и Великобритании».

Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов заявил, что «возобновление диалога рассматривается как возвращение к норме. Авторы статей (в турецких СМИ) часто упоминают тот факт, что Турция была среди первых стран, признавших независимость Армении. А некоторые авторы идут дальше и выражают надежду, что нормализация отношений с Арменией может послужить для Анкары толчком к нормализации отношений с Сирией».

Директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян также убежден, что переговорный процесс простым никак не будет: «Азербайджанский фактор в этих переговорах не присутствовать не может. Турецкая позиция по отношению к Армении, и вообще по проблемам, связанным с Арменией, в огромной степени синхронизирована с Азербайджаном».

По мнению эксперта, особенно большое значение для Анкары будет иметь строительство дороги из Баку в Нахчыван через армянскую территорию, а также делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, пишет российское издание.