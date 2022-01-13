Правительство Британии просит прощения у Елизаветы II

Правительство Британии извинилось перед королевской семьей и Елизаветой II за вечеринку, которая проходила во время траура перед похоронами принца Филиппа, мужа британской королевы. Об этом передает ABC News.

Вечеринка проходила во время локдауна в апреле 2021 года, когда из-за коронавирусных ограничений королеве Великобритании Елизавете пришлось сидеть на поминальной службе в одиночестве. Мероприятие проводилось для сотрудников Джонсона, которые собрались увольняться с гражданской службы.

В офисе премьер-министра подчеркнули, что политик не присутствовал на вечеринке. Джонсон лично принес извинения королеве.