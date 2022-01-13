Что происходит в настоящее время в Казахстане, и каковы прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации в стране после массовых беспорядков, исчезновения Нурсултана Назарбаева, ввода российских войск и смены политической элиты?

- Как в Вашей стране восприняли заявление президента Касыма-Жомарта Токаева о скором выводе из Казахстана военного контингента ОДКБ?

- Независимо от того, как скоро войска ОДКБ покинут нашу страну или, наоборот, останутся в ней на неопределенный срок, Казахстан в значительной мере утратил суверенитет и, судя по всему, распрощался со своей традиционной, многовекторной политикой. Пригласив военных ОДКБ для урегулирования сугубо внутриказахского конфликта, вызванного противостоянием элит, президент Токаев в определенном смысле стал политическим должником Владимира Путина и теперь будет решать, как внутренние проблемы, так и внешнеполитические вопросы с оглядкой на Кремль. При всем том, что Нурсултан Назарбаев был близким другом Путина, а Казахстан - одним из инициаторов создания ЕЭАС, ничего подобного в прошлом не было. При назарбаевском правлении Казахстан проводил относительно гибкую, равноудаленную внешнюю политику, позволявшую поддерживать одновременно конструктивные отношения с США, Евросоюзом, Китаем…

Мало того, Астана до последнего времени отказывалась признавать частью России Крым, Абхазию и Южную Осетию. Теперь же, после интервенции ОДКБ, от былой самостоятельности останется лишь форма.

- Кто, на Ваш взгляд, больше всех выиграл от январских событий 2022 года?

- Владимир Путин. После того, как США вывели свои войска из Афганистана, у постсоветских элит складывается устойчивое впечатление, что, в случае угрозы, реальную помощь им может оказать только Россия и никто более. Что и подтвердили недавние волнения в нашей стране. Эта ситуация несет в себе серьезный геополитический риск для самого Казахстана, который теряет суверенитет и, следовательно, возможность проводить независимую внешнюю политику.

- После обращения в ОДКБ с просьбой о поддержке, насколько легитимным в глазах казахов выглядит президент Токаев?

- В этом вопросе мнения казахстанского общества разделились. Часть до сих пор не считает Токаева легитимным лидером государства, поскольку итоги президентских выборов 2019 года, по их мнению, были подтасованы. Другая часть, сравнивая Токаева с Назарбаевым, считает нынешнего президента лучшим вариантом для стабильности государства. В 2019 году Токаев заверял граждан, что будет проводить либеральные политические и экономические реформы, создаст новую концепцию строительства страны и пр. Пока эти заверения не выходят за рамки предвыборных обещаний Токаева. В результате линия раскола общества проходит между теми, кто видит в Токаеве современного политического лидера нового типа, способного привести Казахстан к стабильности и процветанию, и теми, кто убежден, что за прогрессивными лозунгами Токаева прячется стремление нынешнего президента выстроить собственную автократию и стать новым Нурсултаном Назарбаевым.

- Президент Казахстана говорил об участии в январских беспорядках двадцати тысяч боевиков, прошедших подготовку на террористических базах за рубежом. Сами Вы верите, что в Казахстане орудовали примерно 40 батальонов иностранных террористов?

- С 90-х годов прошлого века я исследую тему экстремизма и терроризма в Казахстане. Приведенное Токаевым число боевиков – это нечто из области фантастики. Думаю, в Казахстане нет ни одного человека, поверившего в слова Токаева о террористах, наводнивших страну. К примеру, все движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, насчитывает порядка 50–70 тысяч боевиков. А тут – сразу 20 тысяч! Откуда они вообще могли взяться? Понятно, что эта шокирующая цифра была озвучена только для того, чтобы оправдать интервенцию ОДКБ. Намного хуже, если Токаев cчитает террористами и боевиками людей, недовольных ситуацией в стране, участников мирных митингов и демонстраций, численность которых намного превышает мифологическую армию вторгшихся в Казахстан «террористов». Если это так, то президент Токаев готовит почву для жесткой и бескомпромиссной расправы с недовольными в будущем.

- В СМИ писали о сотрудниках казахстанской полиции, которым отрезали головы. Что-то выяснилось на этот счет?

- По поводу этого нет никаких фактов или свидетельств. Все эти разговоры из той же серии, что и мифические 20 тысяч террористов. В 2014 году я написал книгу «Коктейль Молотова: анатомия казахстанской молодежи», в которой, в частности, говорилось, что угроза Казахстану исходит не от международного терроризма, а от маргинальной молодежи, внутренних мигрантов, ребят из бедных пригородов. Именно они и есть взрывоопасная масса. И хаос, устроенный в Алматы, был делом рук именно этой маргинальной молодежи, которой не было никаких дел до политики или социальных лозунгов - они попросту грабили магазины. В целом же, волна протестов, прокатившаяся по всей стране в начале января, является классическим проявлением социального возмущения граждан.

Первые митинги и демонстрации, включая демонстрации протеста в Алматы, носили сугубо мирный характер. Это уже потом к ним стали присоединяться агрессивные парни в «балаклавах» из пригородов, после чего начались грабежи магазинов, поджоги машин и прочие акты вандализма. Кстати, такое во время массовых протестов случается довольно часто. Вспомним, как протестами в США, вызванных расовыми проблемами, воспользовались сотни мародеров и грабителей.

- Как вы считаете, где сейчас находится Нурсултан Назарбаев? К версиям о том, что он то ли в Китае, то ли в Дубае, добавились слухи об аресте елбасы непосредственно в Казахстане.

- Никто в Казахстане не даст точный ответ на этот вопрос. Формально пресс-секретарь елбасы сообщил, что Назарбаев в Казахстане, он даже консультировался с президентом Токаевым и разговаривал по телефону с президентом Беларуси. Казахстанская оппозиция считает, что Назарбаева в стране нет. В любом случае, даже если он в Казахстане, гарантом безопасности Назарбаева является Владимир Путин. Президент России который выступает защитником Токаева во внутриэлитных склоках, в то же время, не намерен «сдавать» Назарбаева, которого всегда считал равным себе политическим лидером. Путин вообще не любитель таких вещей. Он хочет выглядеть для всех постсоветских лидеров надежным гарантом, этакой каменной стеной, а потому вряд ли отвернется даже от больного и, похоже, окончательно утратившего власть Нурсултана Назарбаева.

- Говорят, что Токаеву должен развенчать культ личности Назарбаева и экспроприировать капиталы его сторонников. В противном случае клан Назарбаева нанесет ответный удар…

- Развенчание культа елбасы уже началось. Токаев снял с различных правительственных должностей людей Назарбаева и, не исключено, может вскоре вернуть столице Казахстана ее прежнее название, пойдя тем самым навстречу той части общества, которая всегда негативно относилась к Назарбаеву. Сделать это сейчас, находясь под эгидой миротворческих подразделений ОДКБ, президенту Казахстана несложно. В то же время процесс развенчания Назарбаева содержит в себе определенный риск, поскольку на руинах одно культа личности может начаться формирование культа самого Токаева, которого со временем окружат те же самые люди, что почти 35 лет дружно пели дифирамбы Назарбаеву. В казахстанском обществе есть определенная надежда, что Токаев не только осознает всю тяжесть проблем, стоящих перед страной, но и понимает: свести недавние события к проискам просочившихся в страну террористов и экстремистов – значит, просто замести мусор под ковер. Проблемы Казахстана никуда не денутся, а значит, не за горами очередной социальный взрыв.

Токаеву лучше, чем кому-либо другому известно, что население страны живет под прессом глубоких социально-экономических проблем, что за тридцать лет независимости в Казахстане так и не сформировался средний класс, что основная часть населения — это бедняки или люди, живущие чуть выше черты бедности, что из шести миллионов казахстанских детей, миллион (!!) растет в нищете, что за годы независимости сформировалось ущербное поколения молодых людей из числа внутренних мигрантов. Именно эти молодые люди, считающие себя социальными аутсайдерами, были в первых рядах погромщиков и мародеров…

Вопрос лишь в том, трансформируется ли понимание президента Токаева в желание действовать во благо страны, а не в интересах собственного клана?

Пока же Токаев начал процесс экспроприации капиталов клана Назарбаева пообещав одновременно жестко пресекать любые попытки вывезти капиталы за пределы страны. Президент также обратился к лидерам финансово-олигархически групп с абсолютно социалистическим призывом делиться с народом накопленными капиталами. Уже создан новый частный Фонд, куда будут поступать деньги на поддержку многодетных семей. Многие считают, что таким образом Токаев дал понять связанным с Назарбаевым олигархическим группам, что лучше договориться с ним, нежели идти против него – ход, который в свое время весьма успешно использовал Владимир Путин…