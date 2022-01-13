«Никогда не участвовал в акциях протеста»: брата гражданского активиста убили ни за что

Жертвой январских событий в Казахстане стал Аслан Уалиев, брат гражданского активиста Дархана Уалиева, одного из приговоренных в октябре к ограничению свободы по «делу 13 активистов».

Радио «Азаттык» пишет, что, по словам родственников, связь с 48-летним Асланом была потеряна 5 января. Они говорят, что Аслан Уалиев, у которого остались двое детей, никогда не участвовал в митингах или акциях протеста. Они полагают, что Аслан Уалиев в тот день оказался в районе Старой площади в Алматы, так как занимался частным извозом, возил людей на личном автомобиле за деньги. Обстоятельства его смерти неизвестны, на его теле обнаружены пулевые ранения.