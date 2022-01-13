«Никогда не участвовал в акциях протеста»: брата гражданского активиста убили ни за что
Жертвой январских событий в Казахстане стал Аслан Уалиев, брат гражданского активиста Дархана Уалиева, одного из приговоренных в октябре к ограничению свободы по «делу 13 активистов».
Радио «Азаттык» пишет, что, по словам родственников, связь с 48-летним Асланом была потеряна 5 января. Они говорят, что Аслан Уалиев, у которого остались двое детей, никогда не участвовал в митингах или акциях протеста. Они полагают, что Аслан Уалиев в тот день оказался в районе Старой площади в Алматы, так как занимался частным извозом, возил людей на личном автомобиле за деньги. Обстоятельства его смерти неизвестны, на его теле обнаружены пулевые ранения.
В медицинском документе говорится, что Аслан Уалиев умер 6 января. Родственники узнали о его смерти 10 января, отмечает издание.
«Утром 10 января, когда дали интернет, пришло видео от наших родственников. Они сделали съемку [Аслана Уалиева] в морге. По этому видео мы опознали его. Затем Дархан поехал в морг и по прибытии туда был задержан», - рассказывает супруга Дархана.
Освещавший собрание 10 января у морга в Алматы репортер Радио «Азаттык» стал свидетелем того, как спецназ полиции задержал Дархана Уалиева. Родственники говорят, что против него заведено новое дело – по статье о терроризме.
«Азаттык» со ссылкой на многочисленные свидетельства очевидцев пишет, что Казахстан захлестнула волна репрессий после массовых митингов в городах. Активисты рассказывают о чрезмерном применении силы, пытках. В Сети множество сообщений о пропавших без вести после протестов.