Писатель Аждар Джабиев, который по приглашению ныне заключенного экс-министра Салима Муслимова занял должность главы аппарата Министерства труда и социальной защиты населения, обвиняется в получении от разных лиц взятки на общую сумму 500.000 манатов.

В ходе судебного процесса прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому А.Джабиев был обвинен в злоупотреблении служебным положением, в получении взяток и хищении государственных средств в крупных размерах.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу бывшего руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения известного писателя Аждара Джабиева (литературный псевдоним – Аждар Ол).

Кроме того, Аждар Джабиев вместе с Салимом Муслимовым и другими должностными лицами Министерства, присвоил в 2014 году крупные денежные суммы, которые были выделены из госбюджета на строительство объектов при Министерстве труда и социальной защиты населения, а также на приобретение квартир для семей шехидов и инвалидов Отечественных войн в Гяндже и Мингячевире.

Так, при купле-продаже этих квартир была достигнута договоренность с их бывшими владельцами о перечислении им из госбюджета дополнительных денег, которые возвращались впоследствии в карманы обвиняемых.

В целом, из сумм, предназначенных на приобретение квартир в Гяндже и Мингячевире, обвиняемые незаконно присвоили себе 262.760 манатов государственных средств.

Бывший глава Аппарата признал свою вину в инкриминируемых преступлениях и в совершении вышеуказанных преступных действий:

«Я признаю себя виновным, - сказал А. Джабиев, - и полностью подтверждаю показания, которые дал следствию. Мы брали деньги и тратили их на определенные нужды Министерства. Других целей у меня не было…»

В своих показаниях А.Джабиев отметил, что никогда не действовал сообща с бывшим министром Салимом Муслимовым, отбывающим в настоящее время тюремное заключение:

«Никаких совместных дел с Салимом Муслимовым у меня не было. Из полученных мною денег я ему ничего не давал», - заявил обвиняемый.

Некоторые из допрошенных в суде свидетелей заявили, что работали в учреждениях, подведомственных Министерству труда и соцзащиты населения, а также Госфонду соцзащиты, и платили А.Джабиеву за свои повышения по службе.

«Мне было поручено связываться с гражданами и выкупать их дома по максимально низкой цене, чтобы потом завышать на них цену, - рассказал суду свидетель Ровшан Халилов, работавший директором компании-подрядчика. - К примеру, у одного из граждан мы купили дом за 35.000 манатов, а из Министерства нам перевели за него уже 52 тысячи».

Другой свидетель, Натик Азизов, рассказал, что бывший министр Салим Муслимов поручал им покупать дома по низкой цене и делать в них ремонт:

«Он приказывал нам ремонтировать эти дома. Разницу между реальной стоимостью домов и суммой, которая переводилась из Министерства, я отдавал Аждару Джабиеву», - сказал свидетель.

Отметим, что А.Джабиев, обвиняемый в получении взяток в крупных размерах, был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности, а Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Судебный процесс продолжится 19 января.