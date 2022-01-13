Царукян: Армения переживает трудные времена, надо построить 33-метровую статую Христа

Армянский предприниматель, глава оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян рассказал, что планируется построить в республике статую Иисуса Христа. Об этом сообщается в Facebook политика.

«По инициативе моей семьи объявляется конкурс по возведению на возвышенности армянской земли статуи Иисуса Христа. Пусть она укажет армянскому народу путь к возрождению и свету», - написал в своей публикации Царукян.

Главное условие, по словам главы партии – высота статуи Христа должна быть 33 метра, по числу прожитых лет. «Наша родина переживает труднейшие времена, однако армяне, первыми принявшие христианство, всегда побеждали трудности верой», – считает предприниматель.

В настоящий момент неизвестно, когда ожидается реализация проекта.

Самая большая в мире статуя Иисуса Христа установлена на юго-восточной окраине города Свебодзин в Польше. Высота памятника – около 52 м, это выше монумента Кристо де ла Конкордия в Кочабамбе (40,44 м с пьедесталом) и статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (39,6 м с пьедесталом).