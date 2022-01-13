Еще две страны присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает Reuters.

Дания не будет посылать дипломатов на Игры. Министр иностранных дел Йеппе Кофод заявил об обеспокоенности ситуацией с правами человека в Китае. Также дипломатический бойкот объявили Нидерланды.

Первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. После к бойкоты присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Япония.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.