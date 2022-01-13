Мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле и башня Атакуле в Анкаре в цветах азербайджанского флага

По случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией башня Атакуле, один из символов Анкары, окрасилась в цвета азербайджанского флага.

На башне отображены флаги Турции и Азербайджана, а также надпись «С 30-летием установления турецко-азербайджанских дипломатических отношений!» на турецком и английском языках.

Также по случаю знаменательной даты мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле был освещен цветами азербайджанского флага. Инициатором этого выступила турецкая сторона.