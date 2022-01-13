Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 03:45

Азербайджан сделал важный шаг в направлении стратегической цели - довести до 2030 года долю электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до 30 процентов в общей производственной мощности страны. Накануне, с участием президента Ильхама Алиева, состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Апшерон» мощностью 240 МВт, которая будет построена компанией ACWA Power из Саудовской Аравии. Повышение мощностей "зеленой" энергетики, которые планируется довести до уровня 1500 МВт, будет осуществляться в три этапа: в 2020-2022 годы мощности ВИЭ составит 440 МВт, в 2023-2025 - 460 МВт и в 2026-2030 - еще 600 МВт.

Наряду с контрактом, заключенным с саудовской ACWA Power, правительство Азербайджана подписало в январе 2020 году инвестиционный договор на 200 миллионов долларов с компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, который предусматривает строительство электростанции на солнечной энергии мощностью 230 МВт. По прогнозам Министерства энергетики, её строительство, которое позволит производить ежегодно около 500 миллионов кВт/ч электроэнергии, экономить 110 миллионов кубометров природного газа и сокращать выбросы углерода на 200 тысяч тонн, будет завершено в Апшеронском районе Баку уже в этом году. В министерстве энергетики Азербайджана корреспонденту haqqin.az сообщили, что практически все станции по выработке энергии из возобновляемых источников подключены к общей электросети. В 2020-ом году в стране было произведено 25 811,2, миллиона квт/часов электроэнергии. Что же касается электроэнергии из альтернативных и возобновляемых источников, то ООО «Azalternativenerji» произвела до 10 миллионов квт/часов, из которых 8,5 миллиона квт/часов были направлены в общую электросеть страны. Переход на возобновляемые источники энергии – не просто тренд усиления охраны окружающей среды, это поставленная мировым сообществом стратегическая задача, направленная на борьбу с глобальным потеплением. Из чего следует, что требования по сокращению выбросов СO будут с каждым годом ужесточаться, а строительство ветровых и солнечных электростанций, которые становятся мощным фактором сдерживания климатических изменений, будет повсеместно наращиваться. Важно подчеркнуть, что в европейских странах выработка электричества из ВИЭ стало весьма прибыльным делом не только для крупных компаний, но и для частных лиц. Люди устанавливают ветрогенераторы и солнечные панели для собственных нужд, а излишки электроэнергии продают государству. В Минэнергетики сообщили, что законодательная база покупки энергии у населения уже подготовлена и, вероятно, в нынешнем году будут определены тарифы. Ожидается, что общие инвестиции саудовской компании ACWA Power и Маsdar из ОАЭ составит 400 миллионов долларов и позволят ежегодно производить 1,4 млрд кВт/час электроэнергии, что сэкономит более 300 млн кубометров природного газа и сократит выброс в атмосферу более чем 600 тысяч тонн углекислого газа.