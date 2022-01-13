При этом, по сообщению Государственного таможенного комитета, объем экспорта увеличился на 48,4%. В целом доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 65,54% против 57,42% годом ранее. Импорт за этот же период вырос в годовом исчислении на 7,5%. А доля импорта в структуре внешнеторгового оборота составила 34,46% против 42,58% годом ранее. В итоге за 11 месяцев положительное сальдо внешнеторгового оборота страны выросло в годовом исчислении на 178% или 6,014 млрд долларов и составило 9,389 млрд долларов против 3,375 млрд долларов по итогам 11 месяцев 2020 года.

С начала 2021 года экономика Азербайджана, в том числе и сфера внешней торговли, стала наверстывать ущерб, нанесенный пандемией коронавируса в предыдущем году. Внешнеторговый оборот страны за 11 месяцев с начала года (итоги года будут подведены чуть позже) вырос на 32,85% или 7,463 млрд долларов. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос с 22,746 млрд до 30,209 млрд долларов.

Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана за год выросло в 2,8 раза. Но общую картину портит традиционный фактор – нефтегазовый. Продукция нефтегазового сектора составила 88,08% общего объема экспорта. Как ни старается правительство поднять долю ненефтяного сектора в общем объеме производства, а соответственно и экспорта, до перелома еще далеко. Тоже можно сказать и о импорте, где по-прежнему превалируют продовольственная продукция (16,35%), машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним (23,76%), транспортные средства и запчасти (11,43%) и др.

Мало изменилась и география внешнеторговых операций. Основные экспортеры Азербайджана – Италия (41,18%), Турция (12,78%), Россия (4,05%), Израиль (3,99%), Хорватия (3,79%), Индия (3%), Грузия (2,99%), Португалия (2,97%), Испания (2,84%), Германия (2,44%), Тунис (2,44%) и Украина (2,26%). А основные импортеры - Россия (17,81%), Турция (15,87%), Китай (13,98%), Германия (5,54%), Украина (4,03%), США (3,81%), Италия (3,61%), Иран (3,37%), Великобритания (2,41%) и Япония (2,27%).

Но на фоне внешнего однообразия сегодня имеются и большие качественные изменения. Так, объем торгового оборота страны со странами Евросоюза за 11 месяцев составил 13,422 млрд долларов, что на 50,9% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Существенно (на 6,9%) вырос объем торгового оборота и с Турцией – до 4,181 млрд долларов. Но главы и предприниматели двух братских стран намерены довести этот показатель в 2023 году до 15 млрд долларов. И уже наступивший год должен показать, насколько реальна такая цель. Пока же по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт Азербайджана в Турцию вырос на всего 0,9%, а импорт - на 17,7%, положительное сальдо в годовом сравнении снизилось на 20,4% -до 877,837 млн долларов.

Наконец-то, азербайджано-российский товарооборот по итогам 2021 года превысит 3 млрд долларов – такую уверенность выразил президент России Владимир Путин в последние дни прошедшего года. По его словам, в предыдущем году «в связи с пандемией товарооборот несколько упал, примерно на 10%. Он стал немного ниже 3 млрд долларов, где-то 2,9 млрд долларов. В этом году мы уже точно преодолеем планку в 3 млрд долларов», - сказал глава России, что трудно подвергнуть сомнению. Хотя в двусторонних отношениях имеется куда больше возможностей.

И хочется подчеркнуть, что именно на эти две страны (Россию и Турцию) пришлось более 56% всего ненефтяного экспорта Азербайджана. В частности, 31,8% экспорта ненефтяной продукции страны поставлено в Россию, а 24,4% - в Турцию. В целом объем ненефтяного экспорта, по данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, составил 2,4 млрд долларов, что на 44% больше показателя 11 месяцев 2020 года. При этом в Россию экспортировано продукции на 763,8 млн долларов (рост на 21,6%), а в Турцию - на 586,1 млн долларов (рост на 83%).

Вскоре Госкомтаможни подведет итоги прошедшего года. И тогда можно будет окончательно судить и о его итогах в сфере внешней торговли. Изменить коренным образом статистическую картину по итогам 11 месяцев они не смогут, скорее всего, внешнеторговые показатели страны даже улучшатся. А положительное сальдо превысит 10 млрд долларов, что придаст хороший импульс дальнейшему социально-экономическому развитию Азербайджана.