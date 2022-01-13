США и НАТО готовы продолжить диалог с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил дальнейшие шаги по взаимодействию с Россией после заседания Совета Россия – НАТО, передает ТАСС со ссылкой на сайт Госдепа, в котором говорится, что США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией.

«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – НАТО. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», - отмечается в заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути и призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины», - говорится в документе.