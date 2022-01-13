Алиев торопит с переселением, да мины мешают

Власти хотят как можно быстрее вернуть вынужденных переселенцев в родные края, но для этого необходимо создать достойные условия для жизни и необходимую инфраструктуру. Но самой большой проблемой являются мины. Армения так и не предоставила полноценную карту минных полей. После войны на минах подорвались более 200 наших военных и гражданских лиц, десятки погибших. Есть также пострадавшие на армянской стороне и среди российских миротворцев. А разминирование – долгий процесс и требует времени, что подтверждают официальные данные агентства по разминированию АNAMA.

Наступивший год обещает начало «большого возвращения» азербайджанцев в Карабах . Как неоднократно отмечал президент Ильхам Алиев , первые представители бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные очаги в Карабах е и Восточном Зангезуре. Но все ли готово для массового переселения сотен тысяч людей?

А статистика печальная – предстоит очистить от мин около 14 тыс. кв км территории, на что может уйти до 13 лет напряженной работы. Трудность заключается в том, что армяне заминировали не только основные экономические объекты – электролинии, водные резервуары, но даже кладбища. В прошедшем году по распоряжению главы государства на эти цели было выделено более 60 млн долларов. АNAMA оказывают содействие турецкие специалисты по разминированию, поставившие спецтехнику. В феврале прошлого года российские специалисты начали разминирование в Агдамском районе (российские миротворцы проводят расчистку территорий и в зоне своей ответственности). В августе Институт наследия Маршалла США (Marshall Legacy Institute, MLI) передал ANAMA 10 специально обученных собак. Всего до июля 2023 года Институт планирует безвозмездно передать Азербайджану 30 собак-миноискателей.

Уже год и два месяца как окончилась 44-дневная война. Но очистка земель происходит медленно, что вызывает недовольство азербайджанцев, стремящихся вернуться в родные края. И понять их нетрудно. С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено ANAMA свыше 6,7 тыс. га территорий. За этот период обнаружено и обезврежено 10 472 противопехотных мин, 4 775 противотанковых мин, а также 13 214 неразорвавшихся военных снарядов. А если учесть, что каждый квадратный километр равен 100 гектарам, то картина вырисовывается неутешительная. Расчищено всего 130 кв км территории против требующих очистки 14 тыс. кв км. Такими темпами для полного разминирования освобожденных территорий потребуется целое столетие. Правда, операции по разминированию кроме ANAMA проводят также Минобороны, МЧС и Госпогранслужба. И всего, очищено 20 165 га территории, что опять же не дает повода для оптимизма. Не успокаивает и тот факт, что согласно совместному плану мероприятий ANAMA, Минобороны, МЧС и Госпогранслужбы в этом году планируется очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности 40 000 га территории.

И совершенно неслучайно президент Ильхам Алиев ранее на встрече с главой Еврокомиссии Шарлем Мишелем предложил Еврокомиссии рассмотреть возможность финансирования за счет средств собственных фондов процесс разминирования в Азербайджане. Нет, не деньги просил глава государства, это ему не свойственно. Да и финансовые ресурсы страны позволяют правительству полноценно осуществить этот процесс. Президент предложил оказать финансовую помощь еврокомпаниям по разминированию, чтобы они могли приехать в Азербайджан и начать работать, поскольку одними силами азербайджанских государственных ведомств не удастся завершить разминирование в короткие сроки. Глава государства подчеркнул, что это очень дорогостоящая работа, но, если территории не будут расчищены, трудно обеспечить возвращение людей в регион.