Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 10:47

Сразу после Нового года в Армении разгорелись странные игры вокруг тарифов на газ. Началось все с того, что компания «Газпром Армения» объявила о намерении обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении с заявкой о пересмотре тарифов на газ. Вполне понятное заявление – цены на газ растут во всем мире, а Армения обеспечивается российским газом по самой низкой цене. Да и теперь, судя по всему, цена не изменится. Фактическая цена природного газа, поставляемого в Армению с 1 апреля 2022 года, установлена в размере 165 долларов за тысячу кубометров с теплотворной способностью 7900 ккал/кубометров и в размере 177,53 доллара с теплотворной способностью 8500 ккал/кубометров. А если фактический среднемесячный вес низшей теплотворной способности природного газа выше или ниже 8500 ккал/кубометров, цена соответственно будет корректироваться прямо пропорционально этому изменению.

Чтобы как-то успокоить население, вице-премьер Мгер Григорян отметил, что правительства Армении и России договорились о сохранении нынешней цены на природный газ на границе на 2022 год, однако некоторые вопросы нуждаются в уточнении. По его словам, нынешняя цена на газ на границе (165 долларов за 1 тыс. кубометров) на будущий год сохранится, однако остаются два вопроса, о которых нужно договориться. Первый – это работа 5-го энергоблока Разданской ТЭС. Второй – показатели калорийности газа в тарифе. Данные вопросы находятся на этапе обсуждений, но цена на газ установлена и продлена. Но этого разъяснения оказалось недостаточно, и КРОУ выступила с новыми разъяснениями. Комиссия утверждает, что ЗАО «Газпром Армения» 13 января направило в КРОУ заявку о пересмотре тарифов на природный газ, продаваемый потребителям, которая будет изучена в установленном порядке. Так, компания предложила установить единый для всех потребителей тариф в 282, 6 доллара за 1000 кубометров, в условиях низкой теплотворной способности в 8500 килокалорий за кубометр газа. По предложению компании, рост средневзвешенного тарифа по отношению к действующему тарифу составит 6%, который подлежит корректировке в зависимости от фактической теплотворности природного газа. Но и это заявление КРОУ Армении в связи с публикациями, появившимися в прессе вокруг тарифов на природный газ, думается, не удовлетворило простых армян. И на арену вышел начальник управления тарифной политики комиссии Ашот Улиханян. По его словам, компания «Газпром Армения» в основу заявки изменения тарифа на газ включила только вопрос калорийности. А другие факторы, которые влияют на тариф, в заявку не включены. КРОУ же предстоит учесть и их.

Улиханян отметил, что компания «Газпром Армения» не диверсифицирует потребителей по каким-либо категориям. Но окончательное решение по этому вопросу (останется все неизменным или будет применен иной подход) примет КРОУ на основе обсуждения с заинтересованными сторонами. В Армении всегда применялся дифференцированный подход с учетом объемов потребления, положения социальных групп, необходимости развития отраслей экономки. Обсуждение будет вестись вокруг вопроса, касающегося социально уязвимых лиц, тепличных хозяйств и перерабатывающих предприятий. Четыре заявления так и не дали никакой четкости в вопросах о сроке введения новых тарифов и окончательных их размерах – так обычно обеспечивается прозрачность во властных структурах Армении. Но народ требует уточнений, и Улиханян добавляет, что на рассмотрение вопроса Комиссия имеет 80 рабочих дней, но учитывая, что по заявке корректировку цены на газ, исходя из калорийности, предлагается начать с 1 апреля, то заседание КРОУ может состояться и раньше. Чтобы заявка была удовлетворена и изменения вступили в силу именно с 1 апреля, заседание должно состояться не позже 1 марта. «Но если Комиссия к этому времени не завершит исследования, то заседание состоится позже», – отметил он. Насколько он успокоил армянский народ, вряд ли кто может ответить. В каждом официальном заявлении кроется больше загадок, чем ясности, власти явно что-то скрывают. Но какой же вывод можно из всего этого сделать. Лишь неофициальное лицо - экономист Сурен Парсян внес в этот запутанный вопрос некоторую ясность.