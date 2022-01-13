Под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Главном управлении Внутренних войск состоялось оперативное совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2021 году.Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе совещания генерал-полковник Вилаят Эйвазов отметил, что в результате успешно продолжаемой президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым стратегии развития и прогресса значительно укрепились экономическая мощь, оборонный потенциал, международные позиции нашей страны. Он подчеркнул, что глава государства постоянно уделяет особое внимание строительству армии, в том числе совершенствованию деятельности Внутренних войск, материально-техническому обеспечению, дальнейшему улучшению условий труда и быта военнослужащих.