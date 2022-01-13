В Казахстане уволили грозившего лишить Европу нефти замминистра

Вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев освобожден от должности, сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

«Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан», - говорится в сообщении. Причина увольнения не уточняется.

Ранее сообщалось, что Карагаев был задержан вместе с другими лицами, «причастными к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области».

В августе 2021 года чиновник пригрозил лишить Европейский Союз казахстанской нефти. По его словам, если ЕС введет углеродный налог, то республика переориентирует поставки в Китай и страны Юго-Восточной Азии.