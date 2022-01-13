Сотрудники МЧС продолжают спасать жизни людей видео
На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 35 выездов на тушение пожара, были проведены аварийно-спасательные операции по 4 фактам нахождения в беспомощном состоянии.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.