На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 35 выездов на тушение пожара, были проведены аварийно-спасательные операции по 4 фактам нахождения в беспомощном состоянии.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.