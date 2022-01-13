Ильхам Алиев принял Дэвида Харриса

В субботу, 15 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.