Ильхам Алиев принял Дэвида Харриса
В субботу, 15 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В субботу, 15 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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