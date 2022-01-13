Джавад Шабири, специально для haqqin.az 12:12

В северной афганской провинции Фарьяб местные узбеки 13 января устроили беспорядки после того, как боевики-пуштуны из радикального движения «Талибан» арестовали командира местных талибов, этнического узбека Махдума Алема. Вчерашние братья по оружию теперь направляют его друг на друга – это главное, что нужно знать о событиях, разворачивающихся в провинции Фарьяб. Строительство талибами нового государства проходит в полном соответствии с уроками истории – мало взять власть, нужно ее еще и удержать, умудрившись при этом не начать новую войну, на этот раз – со своими вчерашними сторонниками.

Махдум Алам – не просто один из полевых командиров Талибана среднего звена. Еще недавно его называли «первым человеком талибов в Фарьябе», героем операций талибов в провинциях Фарьяб, Сари-Пуль и Джаузджан. И понятно, что у этого человека есть сотни хорошо вооруженных и имеющих отменную выучку бойцов, преданных лично ему. А также тысячи сторонников из числа мирных граждан. Скажу больше, Махдум Алем считается «главным узбеком среди талибов», а потому пользуется симпатией афганских узбеков по всему Афганистану, в том числе – бизнесменов, которые рассчитывали, что в обмен на финансовые пожертвования Алам окажет поддержку их интересам и предоставит им защиту. Точно сказать, почему он и десятки его сторонников внезапно оказались за решеткой – трудно. Но предположить вполне рабочую версию вполне возможно: Алам был явно недоволен тем, что после победы Кабул стал массово отправлять в Фарьяб и вообще на север Афганистана своих назначенцев, абсолютное большинство которых являются пуштунами по происхождению. То есть – людьми в местных провинциях совершенно чужими, без связей и авторитета, отсутствие которых они стремились компенсировать административным усердием и силовыми методами. Такие, знаете ли, «революционные балтийские матросы» из истории русской гражданской войны.

Местный бизнес в короткое время был обложен дополнительными поборами, а эмиссары Кабула принялись взымать с местных еще и «налог памяти», то есть, жители должны платить за то, что прямо не участвовали в боевых действиях на стороне Талибана. Вполне понятно, что Алам резко протестовал против этого и требовал отозвать назначенцев из Кабула, заменим их местными кадрами. За что, по всей видимости, был вызван в Мазари-Шариф, где и был арестован при непосредственном участии аж самого муллы Фазля, заместителя министра обороны «Талибана», специально для этой цели прилетевшего из афганской столицы. И тогда жители Меймена, центра провинции Фарьяб, вышли на улицы. Никаких кровопролитных столкновений не было. Единственное, что успели сделать власти – это ввести военное положение. После чего сами эти власти стремительно закончились - губернатор, начальник полиции и глава разведки просто сбежали, город оказался в руках восставших, флаги талибов приспущены, а протестующие лихо растаскивают по домам захваченное ими в правительственных зданиях оружие – вещь в афганском доме далеко не лишнюю. Кабульское правительство оказалось в крайне сложном положении. Силовой вариант подавления восстания в Меймене и расправа над Махдумом Алемом крайне нежелательны – есть опасность потерять лояльность всех афганских узбеков, которые получат своего мученика. А к ним вполне могут присоединиться и таджики, и хазарейцы. Не те у талибов силы, чтобы давить пожар восстания по всему Афганистану.