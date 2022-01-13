НАТО о встрече спецпредставителей Турции и Армении

«НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией, что будет способствовать установлению стабильности в регионе. Мы призываем Анкару и Ереван к дальнейшим усилиям». Об этом в своем Twitter написал постоянный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

Отметим, что накануне в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по вопросу нормализации отношений между странами.