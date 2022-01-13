Российские военные полностью покинули Казахстан

«Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Северный» в Иваново». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что после посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, профессионально выполнивших все поставленные задачи. По окончании торжественного митинга личный состав со штатной техникой прибудет в пункт постоянной дислокации.