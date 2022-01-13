В Баку задержаны похитители велосипедов
В Баку задержаны похитители телефонов и велосипедов, передает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в отделение Сабаильской районной полиции обратился сотрудник одного из столичных магазинов с жалобой на то, что покупатель пришел в учреждение и украл два принадлежащих ему мобильных телефона возле кассы.
В результате оперативных мероприятий был задержан житель Баку Умудбей Бабаев, который подозревается в совершении преступления.
В ходе следствия также было установлено, что задержанный таким же способом проникал в магазины в Ясамальском, Наримановском и других районах Баку.
В ходе другой операции, проведенной сотрудниками полиции Сабаилского района был задержан человек, который воровал велосипеды из подъездов зданий. В результате операции был задержан ранее судимый житель столицы Кенан Мамедов.
Следствием было установлено, что он украл у жителя Сабаилского района велосипед стоимостью 1200 манатов. Кража, совершенная Кенаном Мамедовым, также была зафиксирована камерами наблюдения. В отношении задержанного проводятся следственные действия.