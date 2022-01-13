В Баку задержаны похитители велосипедов

В Баку задержаны похитители телефонов и велосипедов, передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в отделение Сабаильской районной полиции обратился сотрудник одного из столичных магазинов с жалобой на то, что покупатель пришел в учреждение и украл два принадлежащих ему мобильных телефона возле кассы.

В результате оперативных мероприятий был задержан житель Баку Умудбей Бабаев, который подозревается в совершении преступления.

В ходе следствия также было установлено, что задержанный таким же способом проникал в магазины в Ясамальском, Наримановском и других районах Баку.