Иран и Китай начинают сотрудничество на следующие 25 лет

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и глава МИД Китая Ван И в ходе встречи в китайском городе Уси объявили о начале реализации плана всестороннего сотрудничества между двумя государствами на 25 лет. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

«Решено усилить сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры, производства, науки, медицины и здравоохранения, расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства и рыболовства, кибербезопасности, углублять гуманитарные обмены, в том числе в сфере образования, кинематографа, профессиональной подготовки и по другим направлениям, чтобы достичь нового прогресса в сотрудничестве», - говорится в документе.

Указанное соглашение Иран и Китай подписали 27 марта 2021 года.