Турция продолжает мстить террористам

«Любая атака в районе государственной границы Турции сопряжена с многократно более жесткими ответными мерами Анкары. Пусть никто в этом не сомневается». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе антитеррористической операции, начатой в ответ на гибель военнослужащих на границе с Сирией, передает «Анадолу».

Он отметил, по состоянию на 15 января нейтрализовано 44 террориста и призвал Россию и США выполнить обязательства в рамках договоренностей с Турцией по Сирии.

«Мы не собираемся сидеть сложа руки в ответ на атаки террористов, спланированные за границами нашей страны. Терпение Турции иссякло», - подчеркнул турецкий министр.