Задержан уволенный сегодня бывший вице-министр Казахстана

В Казахстане задержан вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, уволенный сегодня утром, 15 января.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, передает «Спутник Казахстан».

В отношении Ж.Карагаева постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца. Расследование продолжается.