Коронавирус в Азербайджане: и снова рост

В Азербайджане за последние сутки выявлены 710 случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились, 13 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

По настоящее время в Азербайджане выявлены 624 918 случаев заражения, 608 145 человек вылечились, 8 510 – скончались, число активных больных составляет 8 263.

Накануне в Азербайджане было выявлено 653 случая заражения коронавирусом, 488 человек вылечились, 7 – скончались.