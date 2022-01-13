Члены кабинета министров заявили, что Борис Джонсон получил «последний шанс» после того, как на него обрушился шквал критики из-за вечеринки во время первого локдауна, а также стало известно, что 70% избирателей хотят его отставки, передает Independent.

Ранее британский премьер был вынужден извиниться перед Букингемским дворцом после сообщений о двух вечеринках, проведенных накануне похорон принца Филиппа, в то время как появился еще один отчет, в котором утверждалось, что регулярные «пятничные винные посиделки» продолжались на Даунинг-стрит, несмотря на коронавирусные ограничения.