Ливан не доживет до конца года наш комментарий
В Ливане – очередная забастовка, охватившая всю страну. На данный момент бастующим удалось перекрыть часть дорог во всех ливанских провинциях (мухафазах): автострады блокируют машинами, горящими шинами и мусорными баками.
Дорогими гостями на ливанских свадьбах являются сегодня те, кто дарит молодоженам канистры с бензином и упаковки лекарств. Пачечка американских долларов вообще вызовет неподдельный энтузиазм, и жених с невестой долго будут помнить вашу щедрость. А вот местные деньги лучше не дарить – сочтут за издевательство.
Ливанская лира раз за разом уверенно пробивает дно. Если в конце 2019 года доллар стоил 1500 лир, то в начале нынешней недели – 28 тысяч. А вчера курс снова упал – сразу до 32 тысяч лир. Ко всему прочему, рядовые ливанцы лишились доступа к своим накоплениям в местных банках. Даже с долларовых счетов можно снимать только лиры, причем по курсу, который в разы ниже реальной стоимости ливанской валюты на черном рынке. Темпераментные граждане Бейрута назвали это явление «лолдолларами» и с пятницы пытаются прорваться в здание Центрального банка страны. Внутри которого уже что-то горит.
При том, что страна полностью зависит от импорта потребительских товаров, медикаментов и топлива, стремительно падающая лира увлекает за собой в финансовую пропасть и большинство населения. Минимальная зарплата ливанцев в перерасчете на доллары составляет $27 в месяц. Почти 80% населения Ливана живут за чертой бедности, то есть, зарабатывают меньше 60% от средней зарплаты. А 36% населения, по классификации ООН, вытеснены в крайнюю нищету – живут на $1,90 в день.
О временах, когда Ливан называли «ближневосточной Швейцарией» – уже никто и не вспоминает. Как сказал недавно один мой хороший друг из Бейрута: «Знаешь, мне кажется, что этот ад длится у нас вечность. Здесь никто и не помнит, когда у нас было хорошо, а ложась спать – можно было не думать, будет ли у тебя и твоей семьи кусок хлеба на завтра».
А что же ливанское правительство? Ничего. Совсем. Кабинет министров не собирался с октября месяца. Министры от шиитских партий «Хезболла» и «Амаль» отказываются участвовать в заседаниях, пока слишком любопытного судью Тарека Битара не снимут с расследования взрыва в порту Бейрута. Министры других партий тоже находят тысячи «уважительных» причин, чтобы не заниматься разрешением кризиса.
У них масса других забот, как зайцы они снуют по иностранным столицам, неизменно всякий раз оказываясь в монархиях Залива, где и хранятся их финансовые активы. А вернувшись в Бейрут – запираются в своих кабинетах, где проводят многочасовые совещания на тему «Какие бы еще средства вывести из Ливана» и «Куда бы понадежнее их упрятать».
Отдадим должное, сказать, что премьер-министр Наджиб Микати бездействует – было бы откровенной несправедливостью. Как атлант, держащий небо, премьер делает все, чтобы не допустить расследования в отношении своих друзей и политических союзников. Сначала он всячески тормозил расследование взрыва в Бейрутском морском порту – сейчас препятствует расследованию деятельности ливанского Центробанка.
Не так давно он позвонил своему старому знакомому, генеральному прокурору Ливана Гассану Уэйдату. И пообещал ему кары небесные, если тот не уймет Жана Таннуса, судью, распутывающего мутные схемы в Центробанке страны. По итогам которых 333 миллиона долларов государственных средств «чудесным» образом очутились на счетах компании, принадлежащей брату главы Центробанка Рияда Саламе.
Почему-то ливанскому премьеру это расследование не нравится. Как и любая критика директора Центробанка, который Рияд Саламе и его клан без тени стыда грабят с 1993 года. Правда, если раньше они хоть как-то скрывали свои действия – то теперь и этого делать перестали. А на все просьбы международных аудиторов предоставить отчетность, нагло отвечают: коммерческая, дескать, тайна. И вообще не ваше дело, не вмешивайтесь во внутренние дела Ливана.
С такими властями и правящими элитами Ливан до конца нынешнего года без масштабных потрясений не дотянет. Интересно, будут ли власти страны после социального взрыва говорить о деструктивном вмешательстве «внешних сил» и «атаках иностранных террористов»?