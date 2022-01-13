Икрам Нур, автор haqqin.az 15:06

В Ливане – очередная забастовка, охватившая всю страну. На данный момент бастующим удалось перекрыть часть дорог во всех ливанских провинциях (мухафазах): автострады блокируют машинами, горящими шинами и мусорными баками. Дорогими гостями на ливанских свадьбах являются сегодня те, кто дарит молодоженам канистры с бензином и упаковки лекарств. Пачечка американских долларов вообще вызовет неподдельный энтузиазм, и жених с невестой долго будут помнить вашу щедрость. А вот местные деньги лучше не дарить – сочтут за издевательство.

Ливанская лира раз за разом уверенно пробивает дно. Если в конце 2019 года доллар стоил 1500 лир, то в начале нынешней недели – 28 тысяч. А вчера курс снова упал – сразу до 32 тысяч лир. Ко всему прочему, рядовые ливанцы лишились доступа к своим накоплениям в местных банках. Даже с долларовых счетов можно снимать только лиры, причем по курсу, который в разы ниже реальной стоимости ливанской валюты на черном рынке. Темпераментные граждане Бейрута назвали это явление «лолдолларами» и с пятницы пытаются прорваться в здание Центрального банка страны. Внутри которого уже что-то горит. При том, что страна полностью зависит от импорта потребительских товаров, медикаментов и топлива, стремительно падающая лира увлекает за собой в финансовую пропасть и большинство населения. Минимальная зарплата ливанцев в перерасчете на доллары составляет $27 в месяц. Почти 80% населения Ливана живут за чертой бедности, то есть, зарабатывают меньше 60% от средней зарплаты. А 36% населения, по классификации ООН, вытеснены в крайнюю нищету – живут на $1,90 в день. О временах, когда Ливан называли «ближневосточной Швейцарией» – уже никто и не вспоминает. Как сказал недавно один мой хороший друг из Бейрута: «Знаешь, мне кажется, что этот ад длится у нас вечность. Здесь никто и не помнит, когда у нас было хорошо, а ложась спать – можно было не думать, будет ли у тебя и твоей семьи кусок хлеба на завтра».