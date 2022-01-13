Ульвия Худиева, собкор 15:40

В Товузском и Шамкирском районах Азербайджана большинство фермеров сносят теплицы, которые были основным источником их доходов и приносили в последние годы неплохую прибыль. По словам фермеров, из-за подорожания топлива, минеральных удобрений и природного газа, они больше не могут содержать свои хозяйства, поскольку – реальные расходы превышают прибыль. Помимо этого, целый ряд негативных факторов – невысокий спрос на внутреннем рынке, понижение цен на томаты в России, конкурентное превосходство агропарков, вынуждают фермеров сносить теплицы, на установку которых они потратили в свое время от 200 до 500 тысяч долларов.

Фермер: «Я не могу продать свой урожай» Товузский фермер Салахаддин Рзаев говорит, что в этом году помидоры в теплицах выращивали лишь четыре местных фермера. Сам он посадил томаты на четырех гектарах, о чем очень жалеет, поскольку в последние два сезона не может продать свой урожай. В прошлом году потери Салахаддина составили 70 тысяч долларов, надежд на улучшение ситуации в нынешнем сезоне у него почти нет. В западных регионах республики владельцы теплиц если и получают прибыль, то только за счет экспорта продукта на рынки России, где сегодня цена шестикилограммового ящика помидоров составляет порядка 8 манатов. Но, по словам С.Рзаева, больше половины денег от продажи идет на транспортировку, упаковку, проживание, рыночные сборы и другие расходы. А ведь есть еще расходы по содержанию самих теплиц, которые непрерывно растут. К примеру, только на месячную зарплату работников уходит 12.000 манатов. С.Рзаев рассказал, что в прошлом году отправил партию помидоров в Тюмень, но из-за трудностей в дороге весь товар испортился. А партию помидоров, которая доставлялась до одного из российских рынков почти двадцать дней, пришлось продать за копейки. После того, как транспортные расходы выросли более чем в два раза, килограмм помидоров в России можно в лучшем случае продать за 70 гяпик. При том, что их себестоимость составляет сегодня полтора маната. «Я должен двум банкам 116.000 манатов, - говорит Рзаев. - Владельцы теплиц в Шамкире, как и мы, платят за газ, платят рабочим, выплачивают кредиты, и все это надо делать вовремя. Но как, если прибыли нет и платить нам нечем?..»

Частным владельцам теплиц уже не выгодно вывозить помидоры в Россию По словам фермеров, в принадлежащих агропаркам теплицах четвертого поколения установлено современное оборудование, которое, в отличие от старых теплиц, экономит топливо и не требует дополнительных затрат. Помидоры, выращенные в этих теплицах, продают на рынок по более дешевым ценам. В результате агропарки постепенно вытесняют с рынка, так называемых, «малых фермеров» – владельцев частных теплиц. Фермер из Шамкира, не пожелавший назваться, рассказал, что семь-восемь лет назад он потратил на сооружение теплицы больше полумиллиона долларов и за последние годы неплохо зарабатывал. Теперь же он вынужден демонтировать теплицу, поскольку конкуренция с агропарками, фактически, разорила его. «Хоть и в теплице, но мы, все-таки, выращивали помидоры на земле, - посетовал он. - То есть, не как в агропарках, где помидоры растят в воде на лекарственных препаратах. Но агропарки сбили цены, и последние два года продажи на российском рынке стали просто нерентабельными. Мало того, русские сами стали строить большие теплицы и выращивать свои помидоры. Кроме того, увеличились транспортные расходы, выросла плата за место на рынке, расходы на питание и проживание… В прошлом году в России мы не продавали помидоры, а раздавали их за копейки, чтобы не допустить порчи продукта и выручить хоть что-то. В результате все остались в минусе. Но для агропарков это выгодно, потому что себестоимость у них – низкая».

Продают оборудование из теплиц, чтобы расплатиться с долгами... Фермеры также сообщили, что органы исполнительной власти в курсе их проблем, которые обсуждались с участием владельцев теплиц. Им даже была предложена определенная помощь, однако проблемы «малых фермеров» слишком серьезны, чтобы решать их «косметическими» мерами. Пока идут переговоры, копятся долги, надо оплачивать счета за газ и электричество, и некоторые фермеры пытаются погасить часть задолженностей, продавая оборудование из собственных теплиц. Акиф Насирли, эксперт по сельскому хозяйству, говорит, что снос традиционных теплиц в западном регионе республики начался еще в прошлом году. «В основном, наши фермеры ориентируются на российский рынок, на который в последние годы попасть не так просто. Производители помидоров в частных теплицах Шамкира и Товуза, которые хотят продавать свою продукцию на рынках российских городов, сталкиваются сегодня с множеством искусственно созданных препятствий. Добавим к этому значительное удорожание транспортных расходов и отнюдь не джентльменское поведение российских таможенников, задерживающих на границе фуры с помидорами на несколько дней, а порой и недель, и станет ясно, что азербайджанские «малые фермеры» переживают очень непростые времена», - считает эксперт. Кто-то зарабатывает, а кто-то теряет? В то же время Акиф Насирли считает, что снос теплиц не окажет существенное влияние на цены внутреннего рынка. Ранней весной помидоры могут вновь подорожать, но позже, когда урожайность повысится, цены вновь упадут, и в проигрыше останутся малые и средние предприниматели западного региона, а также местные жители, подрабатывающие в частных теплицах.