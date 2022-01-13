США подготовили 18 сценариев действий, если Россия нападет на Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину, передает lenta.ru со ссылкой на ее интервью изданию Financial Times.

Нуланд подчеркнула, что не будет раскрывать детали всех разработанных в США сценариев.

«Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо агрессивный шаг», - предупредила она.

При этом Нуланд не исключила, что санкции со стороны США и европейских стран, которые примут в случае нежелательных действий со стороны России, могут отличаться друг от друга.