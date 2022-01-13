Эрдоган обещает поддержать всех инвесторов в Турции

«Правительство Турции не ставит различий между местными и иностранными инвесторами, и готово поддержать каждого, кто доверяет турецкой экономике». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Глава турецкого государства привлек внимание к активному экономическому росту страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Турция шаг за шагом приближается к цели вхождения в число десяти ведущих экономик мира. Вопреки утверждению «пятой колонны», Турция – не страна, «продающая заводы, и импортирующая томаты», а крупный производственный центр на пересечении Африки, Азии и Европы. Вне всяких сомнений, Турция займет достойное место на мировой арене», - сказал Эрдоган.