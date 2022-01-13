Неизвестный устроил стрельбу во время концерта в США

В результате стрельбы во время концерта в американском городе Юджин (штат Орегон) 14 января были ранены по меньшей мере шесть человек, сообщает пресс-служба городского департамента полиции.

Первые сообщения о нескольких выстрелах в концертном зале Wow Hall поступили в пятницу вечером. Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Позднее их число возросло до шести.

На сайте концертного зала уточняется, что стрельба произошла во время концерта, но не в помещении, а на парковке возле здания. В полиции отметили, что активно работают над расследованием, но на данный момент никто не задержан по подозрению в стрельбе.