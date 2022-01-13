В Польше предложили ввести санкции против знаменитостей, поддерживающих Путина

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский призвал западные страны противостоять российским «империализму и агрессии» и ввести новые санкции – в том числе против известных людей, поддерживающих президента Путина, передает РБК.

Депутат Европарламента Витольд Ващиковский, в 2015–2018 годах занимавший пост министра иностранных дел Польши, заявил, что президент России Владимир Путин хочет вернуть стране влияние времен СССР.

«Несколько лет назад он назвал распад Советского Cоюза величайшей трагедией в истории России. [Он] хочет восстановить могущество России на уровне СССР», - сказал он.

Политик призвал Запад «противостоять империализму и российской агрессии». Для этого он предложил ввести дополнительные санкции, например против «знаменитостей, которые поддерживают Путина».